Mart Helme andis Raivo Aegile käsu uus peaprokurör leida. Aeg: ma ei saa sellest loogikast aru

Helme rääkis ERRile, et neil on seitse-kaheksa kandidaati reas, kes võiks Kert Kingo asemel ministriks saada. "Siin on üks väike knihv ka asja juures – me oleme öelnud, et me ei oota igavesti, kuni Lavly Perling on kohusetäitja – me ootame teatud aja," teatas Helme. "Me ootame, et justiitsminister (Raivo Aeg) esitab uue kandidaadi – aga me oleme mõelnud, et me seni kaua ei täida ka IT-ministri kohta. Me ei ole veel otsustanud."

Delfi helistas Aegile, et küsida, mis ta Helme ultimaatumist arvab. "Ei oska midagi öelda selle peale," naeris Isamaasse kuuluv Aeg. "Minu poolest võivad nad oma ministrikandidaate edasi otsida, ei oska öelda, kuidas nad neid kahte asja sedasi seostavad. Ma arvan, et ministrikandidaatide esitamine on oma asi, peaprokuröri esitamine teine... Ma ei saa ausalt öeldes nende loogikast aru."

Hetkeseisuga on peaprokurörikandidaat justiitsministri sõnutsi veel otsimisel. Koalitsioonikaaslase Helme väite peale on kriitiline ka endine rahandusminister Sven Sester (Isamaa). "Poliitilisest loogikast lähtuvalt natuke imelik on see partnerite avaldus, aga minugi poolest - jääb siis nii ja nende kahe teemaga kuni järgmiste valimisteni ei tegele - peaprokuröri kohusetäitjana jätkab praegune juht ja EKRE oma ministripositsiooni ei mehita," ironiseerib ta Facebookis. "Saame mitu head asja korraga: tänane peaprokurör on oma tööd hästi teinud ja saab jätkata ning partneritel ei ole vajadust personalipoliitiliste otsustega kiirustada."