Mart Helme andis intervjuu Kremli-meelsele propagandakanalile

Kaitseliidu vabatahtlike veetavas blogis Propastop kirjutatakse, et intervjuu on saanud elavat tähelepanu Kremli propagandameedias, mis tõstis pealkirjadesse asepeaministriks tituleeritud Helme erinevad mõttekäigud: “Eesti teatas Venemaa ohu puudumisest” Ren.tv, “Eesti siseminister ei näe Venemaa poolt ohtu” Izvestija, “Eesti natsionalistid tahavad koostööd Venemaaga,” Lenta. Samas vaimus on intervjuud kajastanud Parlamentskaja Gazeta, Gazeta.ru, RIA ja Sputnik.

"Tõtt-öelda pole erilist vahet, mida intervjueeritav ütleb, Kremli propagandale sobivasse konteksti asetatakse tema sõnad nagunii. Ka Helme intervjuu puhul pole selge, kas sõnad Venemaa ohu puudumisest langevad kokku Eesti ametliku seisukohaga või siseministri enda vaadetega," kirjutab Propastop.

Mart Helme ise Baltnewsile intervjuu andmises probleemi ei näinud, kirjutab ERRi uudisteportaal. "Ma ütlen niimoodi, et nagu ma annan kommentaare väga selge EKRE-vastase kallakuga väljaannetele Eestis, annan ma ka teistele. Meie sooviksime kõik need Venemaa vaenulikud kanalid kinni panna, kuna kõik teised erakonnad ja ma rõhutan, kõik teised erakonnad on nende kinnipanemise vastu, siis me ei näe põhjust, et meie peame neid ignoreerima," ütles Helme ERRile.