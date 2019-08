Mart Helme algatatud välismaalaste seaduse eelnõu tabasid Tanel Kiige teravad kriitikanooled

Kiik saatis nädala algul Helmele kirja, milles loetes välismaalaste seaduse eelnõus hulga puudujääke. Samuti jäi tema hinnangul seletuskirjast selgusetuks, milliseid probleeme eelnõus toodud ettepanekud Eestis viibivate ja töötavate välismaalastega konkreetselt lahendada aitavad.

"Eelnõu muudatuse rakendumisel võib eeldada, et tööandjad ja töötajad pannakse olukorda, kus välistööjõu värbamist või töötamist Eestis piiratakse," sõnas Kiik välja ning lisas, et need muudatused võivad majanduskasvule negatiivselt mõjuda.

Ka investeerimiskeskkonnale võib tööjõu pakkumise piiramine Kiige hinnangul negatiivset mõju avaldada, kuna vaba tööjõu vähesuse tõttu pingestuks veelgi olukord tööturul. Muudatustel oleks eri tegevusaladele mõju eri suuruses, tõdes minister ning viitas seejärel, et näiteks ehitussektoris on seni palgasurvet aidanud leevendada kolmandatest riikidest pärit lühiajalised töötajad.

Sotsiaalministri hinnangul on seletuskirja mõjude analüüsimisel olulisi puudujääke. Näiteks ei ole seaduseloome kohta koostatud korrektset mõjude analüüsi. Samuti on kajastamata jäänud, millised on olulised mõjud, lähtudes nende esinemise sagedusest, ulatusest, sihtrühma suurusest ja ebasoovitavate mõjude riskist, mis võivad seaduse rakendamisega kaasneda.

Kiik kritiseerib, et sotsiaalsete mõjude all tõdetakse seletuskirjas lakooniliselt, et "muudatuste oodatav mõju on positiivne." Samuti seab sotsiaalminister kahtluse alla, kas seletuskirjas esitatud positiivne mõju majanduskeskkonnale seda siiski tegelikult on. "Leiame, et muudatustel võib olla negatiivne mõju tööjõu pakkumisele ning tööjõu nõudlusele, millel on laiemad majanduslikud tagajärjed, mida mõjude hindamisel kajastatud ei ole," sõnas Kiik.