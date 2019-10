Mart Helme "Aktuaalses kaameras": uus minister pole Toivo Tasa

Küll aga kinnitas ta: "See ei ole Toivo Tasa." Mitmed allikad on viimastel päevadel Delfile viidanud, et tegu on just Tasaga.

Kui Delfi talle eile ja täna mitmel korral helistas, vajutas Tasa kõne kinni. Kes aga võiks siis olla Kingo asemik, Helme ei ütle. "Näitame kõigepealt peaministrile," lausus Helme "AK" ankrule Johannes Trallale.

Esmaspäevast kuni 1. novembrini viibib peaminister Ratas visiidil New Yorgis ja Washingtonis. Peaminister arutab USA administratsiooni ja kaubanduskodadega, kuidas tihendada kahe riigi vahelisi majandussuhteid, tugevdada Atlandi-üleseid suhteid, sh läbi Kolme mere algatuse.

Ta naaseb Eestisse nädalavahetusel. Järgmisel nädalal kutsub EKRE juhatus kokku erakorralise elektroonilise volikogu, et ministrikandidaat kinnitada.

Kert Kingo teatas tagasiastumisest möödunud nädalal. Ta oli vahele jäänud mitmete valedega, mis olid seotud tema endise nõuniku Viive Aasma ning teda asendama pidanud Jakko Väliga.

Hüvitist ta ei saa, kuna asub nüüd tööle rahvasaadikuna riigikogus.