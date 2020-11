Mart Helme abielureferendumit taunivate isamaalaste kohta: tuleks kaaluda nende välja vahetamist

"See näitab täielikku selgrootust ning seda vaadata on hale," märkis EKRE liige Henn Põlluaas Delfile.

Põlluaas nentis, et peab isamaalaste asumist "abieluvastaste" poole kahetsusväärseks. Siim-Valmar Kiisleri argument, mille kohaselt toetab ta referendumivastasena siiski abielu kui mehe ja naise vahelist suhet, ei pea Henn Põlluaasa silmis vett.

"Tema väide pole veenev," märkis Riigikogu esimees. "Neid kahte asja ei saa lahutada. Kui olla referendumivastane, siis kuidas saab väita, et toetatakse abielu? Rahvahääletusega antaks abielule põhiseaduslik kaitse, et seda sätet poleks tulevikus võimalik muuta. Kui me seda referendumit praegu ei tee, võivad järgmised riigikogu koosseisud selle definitsiooni ära muuta."

EKRE poliitikud näivad astuvad ühes taktis, nähes, et Kiisleri, Ladõnskaja-Kubitsa ja Saaremäe avalik seisukoht abielureferendumi vastu lõhub Isamaad seespoolt ning ilmestab parteisiseseid erimeelsusi. Isamaa riigikogu fraktsiooni esindajad on küll väljendanud seisukohta, et kolme saadiku kindel "ei" rahvahääletuse toimumisele on igati tavapärane ja laiemas võtmes ohutu olukord - see näitavat pigem just erakonna positiivset küpsust kui lõhestatust.

