Marko Mihkelson: Venemaa valitsuse tagasiastumine on Putini esimene nähtav samm 2024. aasta võimupöördeks

"Valitsuse tagasiastumisel on otsene seos Putini ettepanekuga viia rahvahääletusele põhiseaduse muutmine. Ta tegi ettepaneku piirata tulevaste presidentide volitusi ja anda rohkem võimu parlamendile ja peaministrile. Suurima tõenäosusega on see esimene nähtav samm 2024. aasta võimupöörde teostamiseks viisil, et Putin säilitaks kontrolli Venemaal tehtavate otsuste eest," selgitas Mihkelson.

Mingit muud põhjust on Mihkelsoni sõnul raske näha. Ükski ettevaatav analüüs Venemaa presidendi tänase kõne kohta, ei andnud samuti ühtegi vihjet, et valitsus võiks tagasi astuda. "See on olnud hästi hoitud saladus, aga juba mõnda aega on olnud ilmne, et on ainult aja küsimus, millal tehakse põhiseaduslikud või muud sammud selleks, et tagada Putini võimu jätk 2024. aastal," tõdes ta.