Marko Mihkelson: Venemaa sammudele tuleb vastata iseseisva kaitsevõime arendamisega

"Venemaa militariseerib järjekindlalt Soome lahte. Suursaare kasutuselevõtt helikopterite vahebaasina on tõsine märk sellest, et meie naaberriik arendab Eesti vahetus läheduses välja eritasandilist ja geograafiliselt mitmekesist ründevõimekust," ütles Mihkelson.

Näiteks on Venemaa Mihkelsoni sõnul viimastel aastatel oluliselt tugevdanud Balti laevastikku, muutnud regulaarseks strateegiliste pommitajate ülelennud Soome lahe ja Läänemere kohal, lisanud Pihkva dessantdiviisile (nagu teistelegi sarnastele üksustele) tankivõimekuse ning kujundanud Tütarsaared maabumisdessandi õppimise polügoonideks.

"Kui arvestada, et ründekopterite tippkiirus on umbes 300 kilomeetrit tunnis, siis kuluks Suursaarelt Tallinnani lennuks vaid 20 minutit. Veelgi suurem helikopterite baas rajati mõned aastad tagasi Ostrovi lähistele, mis jääb meie lõunapiirist linnulennult 60 kilomeetri kaugusele," märkis Mihkelson. Need märgid lisaks agressiivsetele õppustele räägivad üksnes sellest, et Venemaa kasvatab oma valmisolekut soodsas rahvusvahelises situatsioonis rünnaku läbiviimiseks.