Marko Mihkelson: praegu saaks peaminister suurepäraselt reformida valitsuse struktuuri

“Oleme ausad, Kert Kingost poleks esmalt pidanud saama üldse antud valdkonna ministrit. Kevadel väliskomisjonis ei suutnud ta ka veel kuu aega pärast ametisse asumist oma sõnadega lahti seletada, mis on tema kui väliskaubandusministri prioriteedid," leidis Mihkelson.

Tema väitel on ka järgmine sama portfelliga minister määratud ilmselt ebaõnnestuma või vähemalt saab tal olema väga keeruline kogu ülesannete ulatusega hakkama saada. "Probleem on selles, et korraga olla hea väliskaubanduse eest seisja ja tinglikult ajalehtede laialivedamise eest vastutaja - see lihtsalt ei saa toimida," selgitas Mihkelson.

"Praegu on suurepärane võimalus peaministril Jüri Ratasel läbi viia valitsuse struktuuris reform, mida on oodanud nii meie ettevõtjad (kaubandus-tööstuskoda on sellise ettepaneku ka äsja teinud) kui ka väliskaubandusküsimusi aastaid arutanud riigikogu väliskomisjon," märkis Mihkelson. Ta lisas, et praeguse väliskaubanduse ja IT-ministri portfelli võiks sellisel kujul kaotada, majandusega seotud valdkonnad liita majandus- ja taristuministri portfelliga ning kõik väliskaubandusega seotud küsimused tuua välisministeeriumi haldusalasse, kus võiks selle juhtimiseks luua omaette väliskaubandusministri portfelli.

"Tuletan meelde, et lisaks reformierakonnale oli sellekohane valimislubadus ka praegusel peaministriparteil," rõhutas Mihkelson.