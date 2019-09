Marko Mihkelson: on veel vara öelda, milleni Ukraina ja Venemaa vangide vahetus viib

"Ma ei hindaks vangide vahetust veel Zelenskõi suureks töövõiduks. Üldse on hetkel vara öelda, milleni see viib. Loomulikult on tore, et Venemaa käes pantvangis olnud Ukraina kodanikud on kodus tagasi. Samas on Venemaa vanglates veel kümneid krimmitatarlasi ja teisi," ütles Mihkelson.

"Murelikuks teeb asjaolu, et Venemaale tagasi saadetute seas oli üks olulisemaid MH17 lennu allatulistamise tunnistajaid Vladimir Tsemah," lisas ta.

Mihkelsoni sõnul on nüüd olulised küsimused, mis saab pärast vangide vahetust edasi ning mis ajendas Venemaad ikkagi vange vahetama.

"Siin võib vastuse anda Normandia neliku (Venemaa, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ukraina) järgmine kohtumine. Prantsusmaa president Macron on seda juba ette kuulutanud, kui väga oluline rahukonverents. Pole välistatud, et Venemaaga suhete normaliseerimist taotlev Macron püüab saavutada Vene-Ukraina konflikti osas edasiminekut. Vangide vahetus võib olla siin üks sammudest," ütles väliskomisjoni aseesimees.

Mihkelson selgitas, et Ukrainal on ees keeruline valik. Ühest küljest on president Zelenskõi huvides sõja lõpetamine, teisalt teab ta väga hästi, et selle hinnaks võib Venemaa survel olla Ukraina väljajäämine Euroopa Liidu ja NATO laienemisplaanidest. "Kahjuks pole Euroopa suurriigid siiani suutnud isegi poole sõnaga vihjata, et Ukrainal on perspektiiv saada kunagi ELi liikmeks," nentis Mihkelson.

Venemaa positsioon

Mihkelsoni arvates tunnetab Venemaa president Vladimir Putin Lääne soovi suhete taastamise järele ja on seetõttu heal positsioonil, et oma tingimusi esitada.