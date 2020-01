Marko Mihkelson nimetas Iraani ülestunnistust üllatavaks

Mihkelson arvas, et usutavasti ei järgne avaldusele sõjalised vastusammud, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Pigem on üllatav, et Iraan selle avalduse tegi, sest veel reedel oli tunda, et nad pigem püüavad kinni mätsida seda, mis erinevate luureandmete põhjal toimus," rääkis Mihkelson. "Ma arvan, et Iraan tegi õige sammu, et üles tunnistas."

Ta lisas Iraan tegi ülestunnistusega suhteliselt pretsedenditu sammu, tuues näiteks, et Venemaa võimud pole siiani tunnistanud Krimmis reisilennuki allatulistamist.