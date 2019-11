Marko Mihkelson: kolm päeva tagasi ei suutnud Oudekki Loone vastata, kas Venemaa on Ukrainas agressor

"EKRE, Isamaa ja Keskerakonna häältega valiti täna NATO assamblee Eesti delegatsiooni uueks juhiks Oudekki Loone," teatas Mihkelson ühismeedia vahendusel. "Veel kolm päeva tagasi ei suutnud Oudekki väliskomisjoni istungil minu küsimustele vastates öelda, kas Venemaa on Ukrainas agressor või mitte ning kas ta toetab NATO võimalikku laienemist Ukrainasse ja Gruusiasse."

"Ta küll rõhutas, et oma edasises töös juhindub Eesti "ametlikest seisukohtadest". Piinlik lugu, kuid see on juba muutumas kahjuks tavaks, et ametisoleva koalitsiooni tegevus on tekitanud Eesti välispoliitika kujundamises ja elluviimises (ka parlamendidiplomaatias) kummalisi jõnkse," teatas Mihkelson. "See kahandab Eesti usaldusväärsust ja tekitab polariseerivaid pingeid ühiskonnas," lisas ta.

"Kes vastutab? Küsisin healt kolleegilt Enn Eesmaalt täna Riigikogu istungil, miks tema arvates on niikaugele jõutud. Enn vastas, et üheks peamiseks põhjuseks olevat see, et praegune opositsioon on professionaalne. Kahju, et valitsuserakondade kohta Enn sama öelda ei saa," nentis Mihkelson.