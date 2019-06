Marko Mihkelson: IKE tegi järjekordse sammu senise välispoliitilise kursi murendamiseks

"IKE koalitsioon tegi täna Riigikogus järjekordse sammu senise välispoliitilise kursi murendamiseks. Eesti rahvusvahelise edu aluseks on tugevate liitlas- ja partnerlussuhete olemasolu," rõhutas Mihkelson.

Ta tõi esile, et Euroopa Liit on taganud Eestile suure arenguhüppe ning seda on tunnustanud ka riigi kodanikud. "Toetus meie liikmelisusele on püsinud alati kõrgel. See oli ka üheks põhjuseks, miks 9. mail 2016 paigutati Riigikogu Valgesse saali Eesti lippude kõrvale Euroopa Liidu lipud," märkis Mihkelson. See on tema sõnul hea tava, mida jagavad paljud meie riiklikud institutsioonid.

Pärast viimaseid valimisi otsustas riigikogu uus esimees, EKRE liige Henn Põlluaas ainuisikuliselt Euroopa Liidu lipud Valgest saalist eemaldada. Reformierakond tegi ettepaneku Euroopa Liidu lipud Valgesse saali tagasi tuua ning samuti töötada välja regulatsioon lippude kasutamiseks parlamendi siseruumides, mis välistaks lippude kasutamise pelgalt poliitilistes mängudes.

"Need, kes täna hääletasid vastu või jätsid hääletamata, andsid kaudselt mõista oma suhtumisest ka Euroopa Liitu," märkis Mihkelson. See, mis toimus täna parlamendi suures saalis liputeema hääletuse eel, oli tema hinnangul ka väga halb näide riigikogu töö juhtimisest.