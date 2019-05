Marko Mihkelson: Helme ja Põlluaasa kohtumine Le Peniga on Eesti rahvuslikele huvidele näkkusülitamine

"Kas te nägite Le Peni kõrval Prantsusmaa suursaadikut? Loomulikult mitte. See on ilmne indikatsioon, kuidas suhtub antud visiiti Prantsusmaa," märkis Mihkelson. "Loomulikult ei jõua Le Pen Tapale, kus teenivad NATO pataljoni koosseisus prantslased, sest NATO on Le Penile ju "punane rätt"," lisas ta.

"EKRE meeste jutud sellest, et nad ei jaga Le Peni seisukohti Venemaa osas, küll aga on neil ühine arusaamine Euroopa Liidu tulevikust, on tühipaljas petujutt," sõnas Mihkelson. Tema sõnul ei saa Le Pen Venemaalt toetust mitte tema Kremli-meelsuse pärast, sest Moskvale teadupärast lipitsejad ei meeldi, vaid ikka selle eest, et ta aitab lammutada ühtset Euroopat ja seejärel üksi uhkeid rahvusriike üksteise järel oma mõjuvälja haarata. "Kõik see on otseselt Eesti rahvuslike huvide vastane," toonitas Mihkelson.

"Kui kaob Euroopa Liidu ühtsus, kui langevad Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid enne agressiooni lõppu Ukrainas ja kui needsamad äärmuslased hakkavad kõhklema NATO pingutuste vajalikkuses, siis on Eesti vastakuti väga tõsise julgeolekuohuga," ütles Mihkelson. "Peaminister Ratas võiks valitsuses lõpuks ometi ohjad enda kätte võtta ning otsustada, kas tee isolatsiooni suunas on ikka see, millega ta tahaks Eesti ajalukku minna."