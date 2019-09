Marko Mihkelson: EL-i koridorides käib ettevalmistus suhete taastamiseks Venemaaga

Tänu Financial Timesile lekkinud Euroopa Liidu (EL) Moskva esinduse juhi Markus Edereri memo lubab Mihkelsoni hinnangul teha korraga kolm olulist järeldust.

"Esiteks näitab see, et Euroopa Liidu diplomaatilistes koridorides käib aktiivne ettevalmistus suhete täiemahuliseks taastamiseks Venemaaga," ütles ta. Mihkelsoni sõnul näib, et Pariis ja Berliin on pärast Ukraina presidendivalimisi võtnud tõsiselt nõuks survestada Kiievit järeleandlikkusele Venemaa suunal, mis omakorda looks eeldused EL-i ja Venemaa suhete taastamiseks. "Esimene samm selles suunas tehti suvel, kui Prantsusmaa ja Saksamaa survel taastati täielikult Vene delegatsiooni õigused Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees. Teiseks sammuks oli hiljutine vangide vahetus Venemaa ja Ukraina vahel," märkis ta.

Mihkelsoni hinnangul oleks olukord halb, kui selle "rahustamispoliitika" vastustajateks oleks Euroopas jäänud üksnes Balti riigid ja Poola, nagu väidab Financial Times. "Venemaaga on kestva, sisulise ja konstruktiivse dialoogi taastamine võimalik siis, kui Moskva lõpetab Euroopa riikide sõjalise, poliitilise ja psühholoogilise ründamise," rõhutas Mihkelson. "Võiks küsida retooriliselt: kas täiemahuliste suhete taastamine Venemaaga tähendaks ka näiteks NATO liitlasjõudude lahkumist Balti riikidest? Ma ei tahaks siiski mitte uskuda, et Emmanuel Macron sooviks korrata Neville Chamberlaini kurba poliitilist saatust Müncheni sobingu päevadest."