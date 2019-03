Marju Lauristin: Rainer Vakra peaks plagiaadi kasutamise eest vastutuse võtma, muidu võib kogu ta poliitline karjäär lõppeda

"Ta ei ole suutnud selgelt [vastata], ikka otsib veel mingeid vabandusi. No siin ei ole mingeid vabandusi," märkis Lauristin Vakra meediale antud selgituste kohta. "Ta on täiskasvanud inimene, ta peab ise võtma eetilise seisukoha. See on tema eetilise vastutuse küsimus. Teha parteikoosolek kus me talle ütleme, et hakka ausaks, see on oleks natuke veider," ütles Lauristin.

Lauristin tõi välja, et on koos Jevgeni Ossinovskiga mõlemad selgelt väljendanudseisukohta, et akadeemiliselt on Rainer Vakra plagiaadijuhtum täiesti talumatu.

Lauristini märkis, et plagiaadi ja selle eitamise tagajärjel kaotas Vakra valimistel palju hääli ja ka tema poliitiline karjäär võib saada hävitava hoobi.

"See on nagu suusatamises, tõin ka selle selle paralleeli. See dopinguvärk seal või siis seesama plagiaadiasi akadeemias on ju tegelikult seesama asi," ütles Lauristin.

Veebruari keskel paljastasid Eesti Ekspressi ajakirjanikud, et Rainer Vakra kasutas oma 2002. aastal kirjutatud bakalaureusetöös 25 lehekülje ulatuses üks-ühele Säästva Eesti Instituudis raportist maha kopeeritud materjali. Juhtunu ilmsikstulekul Vakra eitas plagiaadi kasutamist.