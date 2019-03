Marju Lauristin lõpetab aktiivse poliitikukarjääri: mul tekkisid tervisega probleemid

Sotsiaaldemokraadid on, nagu Jevgeni ossinovski ütles, kolmikliiduks [koos Refromierakonna ja erakonnaga Isamaa] valmis. Seda olime me ka üleeile. Sellel teemal oli meil ka juhatuse koosolek. Küsimus oli põhiliselt selle, kuidasmoodi Isamaa oma perspektiivi näeb. Kas ta mängib mängu EKRE ja Keskiga või ei mängi. Meil [sotsiaaldemokraatidel] ei ole kahtlust, meil oleks päris huvitav olla valitsuses ka Kaja Kallasega. Me oleksime eelistanud kindlasti Ratase valitsust, aga meil on ka Reformierakonnaga mitmed ühised teemad - kõik mis kujutab endast teadust ja innovatsiooni, ülikoolide arengut. Need teemad on meil selgelt ühised ja neile me panustame väga. Lisaks kõik see, mida väga innukalt alustas Rene Tammist kõik start up-idega seonduv, Eesti ekspordivõime parandamine. Siin on meil Reformierakonnaga selged ühised huvid ja me oleme siin valmis õla alla panema.

Ega sotsiaaldemokraatidel pole siin praegu muud teha, kui lihtsalt oodata.

Jah, oodata, nii see on. Kallase käes on jätkuvalt võimalus edasi minna. Ma ei pea praegust Keskerakonna otsust küll väga targaks.

Miks nii?

No kui neid ees ootab väga kahtlane variant EKRE ja Isamaaga. Ma arvan, et nad heast võimalusest ära ütlesid. Lugesin vist Sirbist kommentaari, et Kallas mängis ennast nurka. Ta oleks pidanud ikkagi kolmikliidu kõnelused ära tegema. See mis ta ütles, et sotsid ja Isamaa tõid eelmisest valitsusest kaasa mingisuguse salapärase taaga... Me oleme kolm korda olnud kolmikliidus. Me on pikk ühise tegevuse kogemus. Aga asi on selles, et temal endal ei ole seda kogemust. Selles on häda. Ta on olnud [europarlamendis] ära, Eesti poliitikas pole ta sisuliselt olnud. Ta lõi ilmselt kõhklema, kuigi ole võinud oma siis oma papa [Siim Kallase] käest küsida.

Erakond Isamaa on samuti viimastel muutunud.

Isamaa on läinud EKRE hirmus väga-väga nurka. Margus Tsahkna kommenteeris, et vana Mart Laari ettepoole vaatavat Isamaad enam pole. Ka Martin Mölder on analüüsinud, et meie Reformierakonnaga me oleme liberaalse lipu hoidjad, näoga tuleviku poole olijad. Ma räägin praegu neist, kes riigikogusse sisse said. See, et Eesti 200 sisse ei saanus, on õnnetuse. Eestil parim, edasiviiv variant oleks olnud sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Eesti 200.

Isegi Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 oleks olnud hea variant. Lihtsalt Keskerakond on niivõrd, kuidas öelda, amorfne. Ratas püüab talle nüüd selget sisu anda, püüdes ühest punktist kinni hoida. Ma ei tea muidugi, mida Keskerakonna juhatus koosolekul arutas, aga selline klassivastanduse sissetoomine ei ole asi, mida 21. sajandil edasi viib. 21.sajand tahab win-win mängu, kus kõik võidavad. See on mäng, mida sotsiaaldemokraadid Põhjamaades on mänginud. Miks on sotsiaaldemokraadid seal nii edukad ongi selle pärast, et kõik peavad võitma. Ei saa ühiskonda nii teha, et ollakse üksteise vastu, kas ühed või teised.

Jüri Ratas tõi põhjusena, miks Reformierakonnaga koalitsiooniläbirääkimisi ei alustata nõudmise tõsta tulumaksuaba miinimum kõigi jaoks 250 miljoni euroni, mis ei jätaks enam ruumi muude asjade osas otsustada

Siin mina võin ütelda, kui Ratase valitsuses oli see teema oli laual, siis oli sotside seisukoht oli just nimelt 500-eurone tulumaksuvabastus kõigile. See oli tegelikult Isamaa, kes seda otsust ei toeta. Kui meie programme vaadata, siis on meie seisukoht olnud, et maksuvaba tõus peaks olema kõigile.

Selles osas on ühisosa teil Refromierakonnaga siis suur.

Selles osas jah tõesti meil probleeme pole. Meil on Reformierakonnaga muud probleemid, mis puudutavad näiteks ettevõtte tulumaksu. Meie pooldame põhimõtteliselt ettevõtte tulumaksu tagasitoomist, väga paljud ettevõtted ka tegelikult pooldavad seda. Ka sotsiaalsotsiaalmaksu teema, tervishoiu rahastamine pole praegu üldse kõne all. Kõik need, mis on tegelikult niiöelda meie teemad, läksid praegu kõne alt ära. Aga kui meie oleksime selles koalitsioonis olnud või kui me sinna läheme, siis me need kindlasti tõstatame.

Kas sotsidel on näiteks Helir-Valdor Seederiga ka olnud mingisuguseid kõnelusi?

Mina nendest asjadest osa ei võta, seda tehakse Tallinnas, valitsuses, ministrite tasemel. Ossinovski ütles Postimehele intervjuus, et see ei ole teema. Poliitika on professionaalne tegevus, seal ei saa olla nii, et mina sind ei armasta, sina minuga ei räägi.