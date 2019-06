Marju Lauristin ja veel veerandsada sotsi toetavad esimehena Riina Sikkutit

Ühispöördumisele allakirjutanute hinnangul vajab erakond värskust koos julguse ja põhimõttekindlusega. Pühapäevase üldkogu eel tuleks nende hinnangul vastata küsimusele, millise esimehega suudab Sotsiaaldemokraatlik Erakond pakkuda valijatele kõige veenvamalt usku edasiminemisse ja kindlustunnet.

Oma avalduses leiavad erakonna liikmed, et just Riina Sikkut oleks see inimene, kelle juhtimisel peaks erakond edasi minema. „Riinas on ühendatud värskus ning kaasakiskuv positiivsus ja rõõmsameelsus, mida meie erakonna avalik kuvand vajab. Ta on kogenud ning tugev analüütik, kellel on võime veenda inimesi sotsiaaldemokraatide jaoks olulistes valdkondades. Seejuures ei tähendaks Riina valimine erakonna esimeheks järeleandmisi kogemuses,“ leiavad allakirjutanud.

Lõpetuseks tõdevad erakonna liikmed, et viimase kuu jooksul on erakonnas tajutud uut ärkamist ja rõõmu. Selle jätkumiseks peetakse vajalikuks inspiratsiooni, mida Riina Sikkut nende hinnangul liikmetele ka pakub.