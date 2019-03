Maris Lauri valitsuse defitsiidist: uuel koalitsioonil tuleb hakata makse tõstma või kulusid kärpima, kuid EKREIKE "punased jooned" selleks lootust ei anna

Kogu valitsussektori puudujääk oli statistikaameti andmetel eelmisel aastal 120,2 miljonit eurot. "Sellel sajandil on see olnud suurem vaid majanduskriisi tippaastail 2008.-2009. Nii suure puudujäägi tekitamine headel aegadel on omaette saavutus, kuid kiitust see saavutus ei vääri mitte ühestki otsast," kirjutas Lauri oma blogis.

Lauri arvas, et põhjuseks on valitsuse lodevuse kasvamine aasta-aastalt. "2016.aastal oli puudujääk üle 71 miljoni ja 2017.aastal ligi 91 miljonit eurot. Suhtena SKP-sse on puudujääk kasvanud 0,1% võrra igal aastal. Ehk siis, mida paremaks läks majandusseis, seda lodevamaks läks valitsus," kirjutas ta.

Kusjuures eriti lodevaks on tema sõnul läinud just keskvalitsuse käitumine. "[Keskvalitsuse] puudujääk oli 2018.aastal 236,5 miljonit eurot ehk 0,9% SKP-st, sellest suurem on puudujääk olnud üksnes 2008. aastal, isegi kriisi tipus, 2009. aastal oli keskvalitsuse puudujääk arvuliselt väiksem. Jah, suhtena SKP-sse oli pilt tollal kõvasti halvem," kirjutab ta.

Statistikaameti andmetel oli valitsussektorist ainsana defitsiidis just keskvalitsus. Nii kohalike omavalitsuste allsektorite koondeelarve kui ka sotsiaalkindlustusfondide sektori eelarve ülejääk suurenes teist aastat, jõudes 72,6 miljoni euroni. "Niisiis on valitsussektori eelarvelise lodevuse põhjustaja üksnes keskvalitsus, mis on vabariigi valitsuse otsese kontrolli all ning rahandusministri vastutada," kirjutas Lauri.

Uuel valitsusel tuleb hakata kõvasti makse tõstma või kulusid kärpima