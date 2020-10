Maris Lauri riigieelarvest: valitsus on põhjendamatult optimistlik

"Samas on teadaolevalt senini 15 protsenti selle perioodi vahenditest isegi projektidega katmata. Periood aga lõppeb vähem kui kolme kuu pärast," lisas Lauri.

Lauri kinnitusel on valitsuse öeldu olnud 2021. aasta riigieelarve eelnõuga võrreldes nii mõnigi kord vastuolus, näiteks see, mis puudutab Tallinna suurhaiglat. "Ka pole mitmetest asjadest seni räägitud, kuid samas on juba avalikkusesse jõudnud teated kummalistest rahakulutustest. Eks need ja muudki asjad peab selgeks saama," märkis ta tänase riigikogu rahanduskomisjoni istungi eel.

Täna arutab rahanduskomisjon koos ministritega järgmise aasta riigieelarve eelnõu. Komisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) selgitas, et eelarve on ministeeriumide valitsemisalades teist aastat järjest tegevuspõhine, sest alates 2020. aastast on riigil uue ülesehitusega eelarve.

"Soovime ministritelt saada selgitusi nende juhitavatest programmidest, missugused kulutused kavatsetakse teha ja missugune on soovitud tulemus," ütles Kokk. Tema sõnul tähendab see, et valitsus seab tulemuseesmärgid programmidele ja nende saavutamiseks osutavad riigiasutused teenuseid, mille kvaliteet, maht ja hind on määratud riigieelarves.

Rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri lisas, et seekord on riigieelarvega koos esitatud ka uus riigieelarve strateegia 2021-24 ning sellegi kohta on rohkelt küsimusi.

Järgmisel aastal on riigieelarve kulutuste maht pea 13 miljardit eurot ja tulude maht ligi 11 miljardit eurot. Vahe on tingitud investeeringutest majanduse kasvu taastamisse, tänu millele ületab kulude maht tulude kasvu.

Valitsussektori eelarve on järgmisel aastal prognoosi järgi nominaalselt 6,7 protsendiga ja struktuurselt 6,6 protsendiga SKPst puudujäägis.

Valitsussektori investeeringute maht ulatub järgmisel aastal ligikaudu 1,9 miljardi euroni. Euroopa Liidu toetusi on 2021. aasta riigieelarvesse kavandatud üle 1,4 miljardi euro.

Valitsuse algatatud 2021. aasta riigieelarve eelnõu tänasele arutelule on kutsutud välisminister Urmas Reinsalu, kaitseminister Jüri Luik, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Tõnis Lukas ning väliskaubandus - ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.