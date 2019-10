Maris Lauri: Kert Kingo keeldus rahanduskomisjonis eelarvet tutvustamast. Ebakompetentsus ühendatud ülbusega

"Uskumatu lugu: nn ettevõtlusminister keeldub oma riigikogu rahanduskomisjonis ise eelarvet tutvustamast. Tema sõnavõtt seisnes selles, et tal on ametnikud ja ta on vaid viis kuud ametis olnud," kirjutas endine rahandusminister Lauri sotsiaalmeedias ja meenutas, et ta ise läks peale ametivande andmist kohe ministeeriumi eelarvet tutvustama ja kaitsma, vahe mõni tund.

"Ebakompetentsus ühendatud ülbusega - kas keegi kujutab ette, et alluv ütleb ülemusele, et tema oma tööd ei tee?"

Delfile lisas Lauri täpsustuseks, et üldine standard on, et minister alustab tutvustusega ja vajadusel lihtsalt teatud detailide puhul kaasab ametnikud. "Aga Kingo lihtsalt keeldus, ütleski 1-2 lauset," imestab Lauri. "Minister peaks ikka ministeeriumi põhisõnumi ise edasi andma."

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kingo Delfi kõnele ei vastanud. Ühtlasi sai saadetud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiosakonda küsimus, miks Kingo otsustas kohustused ametnike õlule seada.

Lisaks Kingole olid täna istungil sõna võtmas ministritest rahandusminister Martin Helme, kaitseminister Jüri Luik ja majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Tänase istungi lõpus otsustas komisjon saata riigieelarve seaduse eelnõu riigikogu täiskogu istungile esimeseks lugemiseks, mis toimub 23. oktoobril.