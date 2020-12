Maris Jesse: enne märtsi tavainimesed koroonavaktsiini ei saa

Jesse selgitas "Ringvaates", et esmalt saavad vaktsineerimisvõimaluse tervishoiutöötajad ja hoolekandetöötajad, kes haigete ja riskirühma eest hoolitsevad, vahendab ERR. Järgmisena hooldekodude elanikud ja eakad ning kroonilisi haigusi põdevad inimesed, keda on vaja koroonaviiruse eest kaitsta.

Ülejäänud inimesed saavad lasta end vaktsineerida viimasena. "Praegu julgeks öelda, et mitte enne märtsi, aga kevade jooksul," sõnas ta. Jesse sõnul sõltub see ka sellest, millal ja millistes kogustes vaktsiinid Eestisse jõuavad.

Jesse ütles, et tervishoiutöötajad tuleb vaktsineerida esimeste seas sellepärast, et haiglad tuleksid haigete vastuvõtmisega paremini toime ning poleks vaja karmimaid piiranguid.

Kui mõni riik alustab vaktsineerimist juba järgmisel nädalal, siis Euroopa Liidu liikmesriikidel läheb sellega veel aega.

"Euroopa Liit on teinud otsuse, et me ei võta kasutusele vaktsiini, millel pole müügiluba, kogu dokumentatsioon sõltumatute ekspertide poolt läbi töötatud ja konsensus moodustatud. Me ei võta tarvitusele vaktsiini, millel pole patsiendi infolehte, vaktsineerimist läbi viivale professionaalile mõeldud infolehte, nii et me tõesti teame, millega on tegu," põhjendas Jesse.

