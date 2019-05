Marine Le Pen külastab uue nädala alguses EKRE saadikuid

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Jaak Madison lausus, et koos Le Peniga külastavad Eestit mitmed teised parempopulistlike erakondade esindajad. Madisoni väitel kohtub Le Pen vaid EKRE poliitikutega, plaanis pole ka peaministri Jüri Ratase külastust.

Lisaks tulevad siia Põlissoomlaste ja Taani Rahvapartei esindajad. Madison ei täpsustanud, kellega Le Pen täpsemalt Eestis kohtub ning kas tal on plaan ka peaminister Jüri Ratast külastada.

Tõenäoliselt võib oodata Le Peni visiidi vältel ka avalikku üritust, kus ta kõneleb rahvusriikide olukorrast Euroopas ja Euroopa Liidu poliitikast.

Madison kinnitas, et EKRE plaanib Le Peniga rääkida võimalikust koostööst. "Poliitikas on väga oluline ka oskus teha koostööd erakondadega, kellega mõnes küsimuses arvamused erinevad," selgitas ta.

Madisoni väitel on praegu Euroopa Liidu tuleviku suurimaks ohuks Euroopa Komisjoni liigne mõjuvõim, seega räägitakse liikmesriikide suveräänsuse kaitsest ja Euroopa Liidu reformimisest. "Nendes küsimustes on ka Prantsusmaa Rahvusrinne väljendanud samu seisukohti, erinevalt näiteks Macroni erakonnast, mis avalikult on väljendanud veelgi suurema föderaliseerumise soovi," sõnas ta.