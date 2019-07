Marina Kaljurand: Ursula von der Leyenil on kõik eeldused saada heaks Euroopa Komisjoni presidendiks

"Mul on võrdlus sellega, kuidas ta esines sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ees nädal enne seda, kui ta pidas kõne ja võrreldes sellega on ikka väga suur vahe," ütles Kaljurand Delfile. "Kui ta veel meie fraktsioonis oli suhteliselt ebalev, väga ümmarguse jutuga, ei olnud väga enesekindel, siis see kõne, mille ta pidas Euroopa Parlamendi ees, on kõne, millist ma ootangi Euroopa Komisjoni presidendilt," märkis ta.

Kaljurand möönis, et von der Leyeni võit Euroopa Komisjoni presidendi valimistel Euroopa Parlamendis 383 häälega oli väga napp, sest ületas vaid üheksa häälega vajalikku 374 häält. Kaljuranna kinnitusel spekuleeritakse, et von der Leyenit asusid toetama Poola rahvuskonservatiivne Õigus ja Õiglus, Itaalia vasakpopulistlik Viie Tähe Liikumine ja samas kaotas ta mõned Euroopa Rahvapartei hääled, kui oli oma kõnes rääkinud sotsiaaldemokraatidele ja rohelistele olulistest teemadest rohkem, kui Euroopa Rahvapartei konservatiivsem tiib oleks soovinud.