Marina Kaljurand: Ursula von der Leyeni kandidatuur on kingitus äärmuslastele

Kaljuranna sõnul tundus veel paar päeva tagasi, et Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadina leiab toetust Frans Timmermans. "Tema taga oli kindlasti rohkem poliitilisi fraktsioone ja jõude kui Manfred Weberi taga," märkis ta. "Ja mis juhtus nüüd eile, siis tegelikult võitsid Ungari, Poola ja Tšehhi äärmuslased, keda asusid toetama itaallased ja said kokku blokeeriva häältearvu," nentis Kaljurand. "Nii et tegelikult Frans Timmermans kaotas sellepärast selle koha, et ta julgelt astus õigusriigi toetuseks välja, nii Poola kui ka Ungari valitsuste vastu."

Eile õhtul valisid Euroopa Liidu riikide juhid pärast pikka arutelu lõpuks ära tähtsate ametikohtade nominendid: Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks sai praegune Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen, Euroopa Keskpanga juhiks kandideerib senine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht, prantslane Christine Lagarde, EL-i kõrgeks välispoliitikajuhiks Hispaania välisminister Josep Borrell. Samuti valisid EL-i liidrid juba ära Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski järglase, selleks saab Belgia peaminister Charles Michel.

Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Keskpanga presidendi ja EL-i kõrge välispoliitikajuhi peab juuli keskel ametisse kinnitama Euroopa Parlament.