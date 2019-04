Marina Kaljurand: süüdistused ministri vastu on tõsised, nõuame peaministrilt selgitust

Eile avaldas Eesti Ekspress viiele üksteisest sõltumatele allikale tugineva loo pidevast vägivallast ja ähvardustest väliskaubandus- ja IT-minister Marti Kuusiku peres, sealhulgas kaks episoodi, mil valitsuskabineti liige on allikate sõnul murdnud oma naise käeluu.

"Tegemist on väga tõsise süüdistusega, mistõttu eeldan, et peaminister kasutas oma ametikohast tulenevaid võimalusi esitatud süüdistuste paikapidavuse kontrollimiseks," ütles riigikogu naiste ühenduse kaasjuht, sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. "Küsin peaministrilt, mis asjaoludele tuginedes otsustas ta, et Kuusik on väärikas isik täitmaks valitsuse liikme kohustusi."

"Ühtlasi soovin Jüri Rataselt selget vastust, et kui ilmneb, et Marti Kuusiku eksabikaasa Karini ütlused, et mees ei ole tema vastu mingit vägivalda tarvitanud, on antud välise sunni tulemusel ning pole tõesed, siis kas peaminister jagab oma koalitsioonipartnerist justiitsminister Raivo Aegi seisukohta, et Kuusiku jätkamine ministrina on vaid EKRE siseasi," lisas Kaljurand.

Riigikogu naiste ühendus moodustati eile Marina Kaljuranna algatusel ning sinna kuuluvad sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Keskerakonna naispoliitikud. Ühenduse kaasjuhid on Marina Kaljurand ja Maris Lauri.