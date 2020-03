Marina Kaljurand: Mart Helme, ärge tegutsege Eesti riigi vastu!

Helme nimetas eilses tema ja Martin Helme raadiosaates "Räägime asjast" Soome naisterohket valitsuskabinetti "huulepulgavalitsuseks". Ta kritiseeris valitsuse otsust piirid täielikult sulgeda.

"Omast heast tahtest tahtsime teha erandi ka Soomes käijatele. Ütlesime, et kord nädalas saate ühele ja teisele poole tulla, ütleme, et pühapäeva õhtul lähete Soome poole, reede õhtul tulete Eesti poole," ütles Helme raadiosaates. "Aga mida tegi Soome? Soome pani - “plaks” - lihtsalt ukse kinni. Kõik! Kusjuures tegi seda minu arvates väga alatul moel. Või noh, siin võime rääkida nüüd naistest ja pehmest poliitikast - huulepulgavalitsus -, kes me arste ja meditsiinitöötajaid ei blokeeri - teie võite pendeldada ja käia ja tulla ja olla, aga sinikraed, tööinimesed, need - valige!"

Ka Paet kritiseerib

"Sellised kommentaarid siseministri suust teevad Eestile kahju ka rahulikul ajal, rääkimata praegusest kriisiajast, kus igakülgne koostöö ja seal hulgas head inimlikud suhted naabrite vahel on erilise tähtsusega," tõdes ka endine välisminister Urmas Paet.

"Naaberriigi valitsusse matslik ja üleolev suhtumine Eesti siseministri poolt ei ole millegagi põhjendatav. See on rumal ja Eesti inimestele ning riigile otseselt kahjulik suupruuk."

