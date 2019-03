Maria Jufereva-Skuratovski: Raimond Kaljulaid mulle otsust ette ei kirjuta. Ootan kõneluste tulemuse ära

Jufereva-Skuratovski leiab, et otsustamine oleks ennatlik, kuna koalitsiooni loomine on esialgu veel ebaselge. "Hetkel ei ole veel teada, kas üldse tuleb koalitsioonilepe," märkis ta Delfile antud kommentaaris.

Peamine on Jufereva-Skuratovski jaoks see, et Keserakonnas ei toimuks lõhenemist. "Minu jaoks hetkel kõige olulisem on see, et erakond jätkaks ühtsena. Antud küsimuses ei saa ei Raimond [Kaljulaid] ega keegi teine mulle ette kirjutada, kuidas ma käituma peaks," kirjeldas ta oma prioriteete.

Varasemalt on Jufereva-Skuratovski väljendanud vastuseisu koalitsioonikõnelustele EKRE kaasamise tõttu.

Vastuseisu märkimiseks EKRE-ga koalitsioonikõneluste alustamise tõttu Keskerakonna juhatusest välja astunud Raimond Kaljulaid tegi täna Keskerakonna vene emakeelega riigikogu liikmetele üleskutse ekreikke valituskoalitsiooni ametissenimetasmiel riigikogus selle vastu hääletada.