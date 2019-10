Maria Jufereva-Skuratovski muutis Reitelmanni osas hoiakut: milleks teda vägisi ENPAsse sundida?

"Reitelmann tehku endale selgeks, kas ta tahab kuuluda ENPAsse või mitte," kirjutab ta Facebookis.

"Teist nädalat järjest on Eesti avalikkus ja meedia täis emotsioone ja viha. Sellele pani aluse Urmas Reitelmanni kinnitamine ENPA delegaadiks. Tunnen, et pean Reitelmanni poolt hääletanud saadikuna selgitama selle otsuse tagamaid," lisab ta. "Paar nädalat enne hääletust vestlesin Urmas Reitelmanniga. Toona ütles ta mulle, et kahetseb oma väljaütlemisi vene elanikkonna kohta. Tunnistades oma viga, lubas ta mulle, et tulevikus midagi sellist enam ei kordu. Lisaks näitas ta üles suurt soovi lüüa kaasa ENPAs. Pärast vestlust mõtlesin, et võin talle oma hääle anda. Inimestena võime kõik eksida ning oma viga tunnistades, ootame tegelikult me kõik uut võimalust."

Ta märgib, et paraku sai kohe selgeks, et Reitelmann ei olnud omavahelises vestluses siiras. "Võitjana ruumist lahkudes ja Kuku raadiole intervjuud andes näitas ta oma tõelist palet. Öeldes, et ENPA on mõttetu jututuba, kust võiks ka lahkuda. Üks asi on see, kui inimene midagi kogemata ütleb. Hoopis hullem on olukord siis, kui eravestluses räägitakse üht, aga meediaga vesteldes teist. Katsed istuda kahe tooli peal lõpevad tavaliselt ebaõnnestumisega."

Jufereva-Skuratovski ei mõista EKRE soovi panna ENPAsse Reitelmann. "Kui inimene ei soovi ENPAs töötada, milleks teda siis vägisi sundida?"

Reitelmann andis väliskomisjoni hääletuse järel intervjuu Kuku raadiole, kus märkis, et on ENPA tegemistega vaid uduselt kursis. "Loomulikult ma tean üldiselt, et see on suht mõttetu jututuba, kus võib ju käia, aga sellest kasu on minimaalne."