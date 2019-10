“Meie ühiskonnas on väga kainestav see, et solvava väljendi “tiblad” kasutamine pälvis nii palju tähelepanu,” väitis Jufereva-Skuratovski venekeelsele Delfile antud kommentaaris. “Isegi eesti ajakirjanikud uurisid, kas see solvas mind ja mu valijaid,” lisas ta.

“Ma tahaks teada, miks ei küsinud keegi seda 10, 20 või 30 aastat tagasi? Miks muretsete nüüd meie vaimse ja emotsionaalse tervise pärast? Kas ühiskonnas on tõesti hakanud miski muutuma? Muidugi, parem hilja kui mitte iialgi. Kui poleks Reitelmanni ja ENPAt, siis kas kõik teeksid nägu, et venelasi võib ükskõik, kelleks kutsuda?” edastas Jufereva-Skuratovski.

Miks Jufereva-Skuratovski otsustas Reitelmanni kasuks hääletada, kas tema sõnad riivasid Jufereva-Skuratovskit, vastas endine Lasnamäe linnaosavanem: “Ma olen korduvalt enda arvamust erinevates meediaväljaannetes öelnud.”