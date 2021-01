Margus Tsahkna: President ulatas riigikogule väärikuse taastamiseks päästerõnga

„Poliitiku sõna on tegu, millega peab kaasnema vastutus. Täna ei vastuta riigikogus oma sõnade ja tegude eest kumbi pool – ei koalitsioon ega opositsioon. Tulemuseks on parlamentaarne kriis ning riigijuhtimise seiskumine olukorras, kus riik on sügavas koroonakriisis. Selle ettepanekuga on president ulatanud riigikogule väärikuse taastamiseks päästerõnga ning uppujal on võimalus sellest kinni haarata või minna põhja“, ütles Tsahkna.

Eesti 200 loodab, et riigikogu erakonnad loobuvad poliitmängudest ning võtavad presidendi ettepaneku konsensuslikult vastu. Vastasel juhul jätkub vastasseis ning ainukeseks lahenduseks on tänane riigikogu laiali saata ning läbi erakorraliste valimiste valida uus riigikogu.

Rahvahääletus on Eesti põhiseaduses ette nähtud võimalus küsida kõrgema võimu kandjalt olulises küsimuses seisukohta. See, millises küsimuses ja kuna rahvahääletust korraldada, on riigikogu otsustada.

Eesti 200 leiab, et sügavas koroonakriisis ei ole õige aeg korraldada rahvahääletust küsimuses, mis lõhestab ühiskonda ning ei aita meid kriisist läbisaamisel.

Kui riigikogu aga otsustab rahvahääletuse korraldada, peab ta võtma ka täisvastutuse, mille tulemus on riigikogule siduv. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandav seaduseelnõu ei saa rahva toetust, tuleb riigikogu laiali saata ning korraldada uued riigikogu valimised.