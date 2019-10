Margus Linnamäele kuuluv Kanal 2 tegi apteegireformist telesaate, selle eetrissemineku aeg on veel lahtine

Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas rääkis Delfile, et tegemist on saatega, mis heidab apteegireformile pilgu tarbija seisukohast. Tema sõnul on saade valmis, kuid selle sisu tuleb nüüd ilmselt üle vaadata, sest apteegireformi töörühm otsustas teisipäeval, et reformi eelnõu vajab muutmist.

Apteegireformi jõustumiseni on jäänud pool aastat, mille jooksul tuleb apteegid viia vastavusse seaduses määratud tingimustega. See tähendab, et apteegi omanik võib olla ainult proviisor ning rohupood ei tohi olla seotud ravimite hulgimüüjaga.

Kuivõrd enamik apteeke kuulub jätkuvalt ravimite hulgimüüjatele ja kui nendest tähtajaks proviisoriapteeke teha ei õnnestu, võib see tähendada mitmekümnete apteekide sulgemist. See on peamine põhjus, miks apteegireform laialdast arutelu tekitab.

Nii Postimees Grupi omanik Margus Linnamäe kui ka tema vend Aivar on valitsusse kuuluva ja apteegireformi tagasipööramist vedava erakonna Isamaa suurtoetajad. Aivar Linnamäele kuulub ka Apteekide Koostöö Hulgimüük, mistõttu vennad Linnamäed kontrollivad peaaegu poolt Eesti ravimiturust.

Apteegireformi põhiline eesmärk oli raiuda läbi sõltuvussidemed ravimite jae- ja hulgimüüjate vahel. Selle saavutamiseks mõeldi välja skeem, et apteegid tuleb müüa proviisoritele. Küsimusele, kas päevakorral oli ka variant sundida hulgimüüjaid apteegiketid tervikuna maha müüma, vastas riigikogu toonane sotsiaalkomisjoni juht Heljo Pikhof, et sellist varianti ei kaalutud.