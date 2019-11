Margus Linnamäega seotud apteekide ühendus ei soovinud oma ettepanekut ministeeriumile selgitada

"Ministeerium viitas kutses otsesõnu seisukohale, et kõik omandipiirangud koos vertikaalse integratsiooni keeluga peavad jääma kehtima. Läheneva kriisi valguses on selline tegelikkust ignoreeriv ning sisulisi läbirääkimisvõimalusi eos välistav suhtumine arusaamatu," lisas Danilov.

Eesti Ekspress on kajastanud, et ühendusel on otsene seos Margus Linnamäega, kes valitseb siinset ravimiturgu. Kõige suurem turuosa on Linnamäe kontrolli all oleval Magnumil, mida kaubamärgi värvi järgi hüütakse "punaseks" ettevõtteks. Eesti Apteekide ­Ühenduse aadress kattub ­Magnumi omaga: kohe näha, kelle äri see survegrupp kaitseb.

Eile hommikul teatas apteekide ühendus, et nad on pakkunud proviisorite kojale "kompromissettepaneku", mille kohaselt saavad tänased mitteproviisorist omanikud jätkata tegevust, kuid kõikidele avatavatele apteekidele kohaldub proviisoromandi nõue.

Proviisorite koda aga ei kiitnud heaks ketiapteekide ettepanekuid, kuid koda teatas, et on alati olnud valmis arutama apteegivaldkonna tuleviku teemal.