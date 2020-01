Margus Linnamäe: Postimehe põhiväärtused peavad toetuma õhtumaale omastele printsiipidele

"Postimehe põhiväärtused peavad toetuma õhtumaale omaseks saanud moraalsetele baashoiakutele ja printsiipidele," ütles Linnamäe Postimehele antud intervjuus, mainides, et iga ajakirjanduslik väljaanne peaks lähtuma teadlikult sõnastatud ja läbimõeldud põhiväärtustest.

Linnamäe ei vastanud Delfi küsimusele, mida ta õhtumaa moraalsete baashoiakute all täpsemalt silmas pidas.

Läbi firma UP Invest on Margus Linnamäe AS Eesti Meedia omanik, millele kuuluvad näiteks Postimees, Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja AS Trio LSL. Lisaks on ta uudisteagentuuri Baltic News Service ja Läti uudisteagentuuri LETA omanik ning Balti Meediamonitooringu Grupi suuromanik. Linnamäe soovil lisandusid 2018. aastal Postimehe veebiportaali Meie Eesti rubriigid.

Linnamäe on erakonna Isamaa liige. Ta peab ennast erakonna passiivseks liikmeks. 2018. aasta lõpus toetas ta erakonda 50 000 euroga.

Teda on süüdistatud Postimehe toimetuse töösse sekkumises, levitamaks oma meediaimpeeriumi kaudu enda poliitilisi vaateid.