Margus Linnamäe: Piirideta Reporterid on valinud kuulujuttude levitamise

Linnamäe ütles oma Delfile saadetud kirjalikus kommentaaris, et kui Piirideta Reporterid pretendeerib esindama ajakirjandust, siis võiks kõigepealt eeldada, et nad ise püüdlevad objektiivuse poole ning vähemalt püüaks neid väiteid, mida nad esitavad, eelnevalt kontrollida.

"Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo on saatnud Piirideta Reporteritele muret valmistanud küsimuste osas ammendavad vastused ja põhjendanud sisuliselt arenguid Postimehes," kinnitas Linnamäe.

Piirideta Reporterid on Linnamäe hinnangul otsustanud valida kuulujuttude levitamise, kus peamiseks allikaks on Postimehest erinevatel põhjustel lahkunud ajakirjanikud. "Nimesid nimetamata, aga niimõnigi nendest ei saanud minu teada oma tööga lihtsalt hakkama," ütles ta ning ning lisas, et see ei kuulu kindlasti hea ajakirjandustava juurde.

"On väga kahju, et Piirideta Reporterid on lasknud endaga manipuleerida ning seeläbi kindlasti kahjustanud nii oma organisatsiooni kui ka ajakirjanduse renomeed tervikuna," märkis Linnamäe.

Meediavabaduse eest seisev organisatsioon Piirideta Reporterid kritiseerib, et Linnamäe kui Postimees Grupi omanik sekkub Postimehe toimetuse töösse. Muu hulgas toob organisatsioon välja mitmete Postimehe töötajate lahkumise või lahkuma sundimise, samuti riigikogu valimiste eel väidetavalt Linnamäe soovil loodud rubriigi "Meie Eesti", mille autorid valis Linnamäe või tema alluvad, rääkimata otsuseid läbi Postimehe peatoimetajaga.