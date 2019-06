Margit Kõrvitsal pole iseendaga kunagi igav

Kolm talve tagasi vahetasid põlised pealinlased Harry ja Margit Kõrvits suurlinna sagimise saare elu vastu. Margit tunnistab, et kuigi varem olid tal kõik võimalused käe-jala juures, oli ta jäänud oma rutiinidesse kinni. Nüüd võtab ta ümbruskonna elust palju rohkem osa. „Kuressaares toimub nii palju, et igale poole lihtsalt ei jõua. Kui inimesel on igav, siis on tal igal pool igav. Minul iseendaga igav ei ole,” ütleb ta.

Kiindumus Saaremaa vastu ei tekkinud üleöö, Margit on suvesaarlane olnud alates 1995. aastast. „Ostsime suvemaja Kuressaarest mõnekümne kilomeetri kaugusele. 20 aastat käisime suviti Saaremaal, talvel selles majas elada ei saanud. Aina rohkem tahtsime tulla Saaremaale – mida varem reedeti Tallinnast tulema sai, seda parem,” meenutab ta.

Margit kirjeldab, et mõttega päriselt Saaremaale jääda mängiti kaua. Ühe tõuke selleks andis viis aastat tagasi tehtud lustikäik. „Jalutasime Kuressaares mööda Tallinna tänavat ja nägime kuulutust, et ruumid on rendile anda. Otsustasime teha kohviku, kus saab head kohvi,” sõnab Margit. Ta lisab, et tema kui suure kohvisõbra arvates puudus seal tol aja konkurents. Kuigi talviti kohvikut iga päev lahti ei hoita, otsustasid Kõrvitsad siiski kogu oma elu Tallinnast ära tuua.