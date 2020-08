Märgiline avaldus jäi riigikogulase Igor Kravtšenko hääleta: valgevenelased saavad ise hakkama, pole mõtet sekkuda

Eelnõu "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" oli arutlusel erakorralisel istungil. Hääletuse ajal viibis saalis 93 saadikut, kellest 92 hääletas poolt, Kravtšenko aga nuppu ei vajutanud.

"Ma arvan, et valgevenelased saavad ise hakkama, pole mõtet sekkuda," räägib ta Delfile. Kas arvate, et protesteerijad käituvad valesti? "Ei, aga nad saavad kõik riigi sees ise otsustada. Me ei pea siit seisukohta võtma olukorras, kui valdav osa eestimaalasi ei tea, mis päriselt Valgevenes toimub."

Mis päriselt toimub? Kravtšenko nendib, et ega tema ja teised riigikogulased täpselt tea - kui üldse, siis teavad luureorganid. "Sellises olukorras rumal korraldada valgevenelaste elu Eestist."

Riigikogus arutatud avalduses oli muu hulgas viidatud, et ei tunnustata valimistulemusi ja kutsutakse üles korraldama esimesel võimalusel vabad, õiglased ja demokraatlikud valimised. Kas teie isiklikult tunnustate? Kravtšenko ütleb, et teatud võltsimisi oli - see on fakt. "Mis mahus, keegi päriselt ei saa öelda, kuidas oli."

Mis puudutab Venemaa võimalikku sekkumist, siis tema hinnangul jäävad idanaabrid vähemasti praeguse seisuga kõrvale. "Minu kartus on, et iga järgmine tulija on veel venemeelsem kui Lukašenka. Ka selle ohuga peab arvestama. Pole nii mustvalge, et järgmine on demokraatlikum."

Kravtšenko pahandab ka, et Marko Mihkelson (Reformierakond) täna riigikogu kõnepuldis liigselt Venemaa sekkumisele viitas. "See on natuke ülereageerimine ning polnud kohane." Mihkelson märkis istungil: "Praegustest ja edasistest sündmustest võib sõltuda, kas Valgevene jääb iseseisvaks ja suveräänseks riigiks, kas läänemaailma saab usaldada demokraatia ja kodanikuvabaduste kaitsel, kas Venemaa neelab Valgevene alla ja taastab impeeriumi ning kas Eesti ja teised Balti riigid suudavad koos liitlastega heidutada Venemaa agressioonipoliitika laienemist."

Kravtšenko ütleb lõpetuseks, et tema hinnangul on Valgevenes praegu mõlemad osapooled - Lukašenka ja jõustruktuurid; protesteerijad - läinud üle piiri. "Rahumeelsed protestid nii rahumeelsed ka pole," hindab ta.