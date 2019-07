Männiku lasketiir saab Eesti esimese NATO standarditele vastava väliala

Lasketiiru juhataja Aavo Pekri ütles Delfile, et lähim NATO standarditele vastavad takistusriba on Leedus. "Kõige lähem koht, kus Eestlased käisid treemimas oli Adažis ja teine koht on Soomes, mis on sarnane," sõnas ta. "Paldiskis on tehtud mingi lõik ja teistes väeosades on fragmente sellest, aga täit riba ei ole," lisas Pekri.

Praegune takistusriba ehitus läheb maksma veidi üle 200 000 euro, kuid vajadused edaspidiseks on samuti olemas. Valmis peab takistusriba saama augusti alguseks. "Augusti alguses on võistlus, ega meil väga palju aega ei ole," märkis Pekri.

Praegu on takistusriba Pekri sõnul sellises ehitusjärgus, et see on selgesti äratuntav ja nädala pärast peaks see olema Kaitseliidule üle antud.