Manna La Roosa omanik vaatab koroonaohule läbi sõrmede

Sel hetkel oli eriolukorra väljakuulutamiseni oli veel terve nädal aega ning terviseamet lootis veel – vähemasti avaliku info kohaselt –, et viiruse kohapealset levikut õnnestub tõkestada. Mis tahes teenuseid osutavad era- ja avaliku sektori ettevõtted andsid avalikult teada nii üksikutest nakatunutest kui ka neist, kes võisid olla nendega kokku puutunud. Manna La Roosa seda ei teinud. Samuti ei teatanud ta desinfikatsioonist, mida selliste kahtluste korral klientide tervise kaitseks ette võetakse.

Restorani omanik Sten-Erik Jantson saab telefonivestluses kohe aru, kellest ja millest käib jutt. Ta ütleb, et on sellist „kuulujuttu” kuulnud, kuid kuna ta pole nimetatud isikuga kontakti saanud, siis ei saa ta kinnitada, kas see on tõsi või mitte. Küsimusele suurema desinfitseerimise kohta vastab Jantson, et Manna La Roosa jälgib igapäevases tegevuses terviseameti nõudeid.

Valel on sedakorda erakordselt lühikesed jalad. Viivitamatult annab Jantson ajakirjaniku telefoninumbri sellelesamale inimesele, kellega äsja väitis end nädala jooksul mitte ühendust saanud olevat. Toimetus ei avalda inimese nime ega temaga peetud vestluse sisu.

Manna La Roosa sotsiaalmeedialeheküljel ütleb eile tehtud postitus: „Meie restoran on tavapäraselt avatud, anname endast parima, et Teie külaskäik meile oleks ohutu. Õhutame ruume, desinfitseerime laudu ja üldpindu. Hoolime oma töötajate ja klientide tervisest. Meie palve Teile on jääda koju, kui olete hiljuti käinud reisimas või ei tunne end hästi!”