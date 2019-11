Mälestades Ants Leemetsa: igavest valgust ja soojust sulle sinna Linnutee taha!

Järgnevalt saab lugeda, mida on Eesti ühiskondlikel tegelastel Leemetsale tagantjärele öelda.

Täna õhtu tõi ääretult kurva uudise, et meie hulgast on lahkunud väärikas poliitik Ants Leemets. Ta teenis Eesti riiki maavanema, regionaalministri ja Riigikogu liikmena ning oli mitmekordne Tallinna abilinnapea ja pikaaegne volikogu liige. Samuti panustas ta aastaid meie kultuuriellu Virumaa Muuseumite juhina ning näitas ühiskondlikku aktiivsust Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidus. Mina jään Antsu alati mäletama põhimõttekindla, südamliku, sõbraliku ja konkreetse ametikaaslasena. Avaldan südamest kaastunnet Antsu perele, lähedastele ning kõigile, kellel oli au temaga kokku puutuda. Jää jumalaga!

Jürgen Ligi, Riigikogu liige:

"Puhka rahus!" on Antsu puhul teistsugune. Ta läks teisiti.



Juba ammu pidi tal olema väga raske endaga, aga ta muretses teiste ja selle pärast, mis tuleb pärast. Küsis, pidas nõu, julgustas, tahtis justkui ära rääkida ja rahu saada. Viimasel ajal alati, aga ikka konkreetselt ja täpselt.



Just konkreetsena jäi ta meelde esimeselt jutuajamiselt veerand sajandi eest, tookord minister, mina poisike. Siis kõlas see järsult, hiljem alati toetavalt. Mis viimasel ajal näha oli, ei käinud kokku sellega, mida talt kuulis. Nii tuli see järsku.



Kaastunne omastele.