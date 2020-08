Maksu- ja tolliameti Jõhvi büroosse jõudis koroonaviirus, esindus suletud

Jõhvi teenindusbüroo suletakse vähemalt kaheks nädalaks ning avatakse eeldatavalt alates 14. septembrist. Lähimad avatud teenindusbürood asuvad Rakveres ja Narvas.

„Vabandage tekkinud ebamugavuste pärast. Palume kõikidel inimestel haiguskahtluse või haigusnähtude ilmnemise korral meie büroosid mitte külastada ning kogu info edasiste tegevuste kohta avaldame operatiivselt MTA kodulehel,“ ütles MTA klienditeeninduse valdkonnajuht Heli Kullamaa.

MTA edastab Terviseametile kõikide isikute kontaktandmed, kes võisid töötajaga teenindusbüroos kokku puutuda. Terviseamet saadab nendele isikutele infokirja juhistega, kuidas edasi toimida.

Kõik teised MTA teenindusbürood jätkavad tavapärast tööd.

Maanteeameti bürood suletud kogu Virumaal

Teisipäeval teatas maanteeamet, et sulges koroonaviirusesse haigestunud töötajate tõttu Rakvere, Jõhvi ja Narva bürood, kuna töötajad andsid positiivse koroonaviiruse proovi. Amet võtab ühendust kõigi teadaolevate isikutega, kes meie töötajatega pikema aja jooksul kokku puutusid ning teeme tihedat koostööd terviseametiga, et haiguse levikule piir panna.

Büroode sulgemise tõttu tühistati kaheks nädalaks ka kõik sõidueksamid ja teooriaeksamid Rakveres, Narvas ja Jõhvis.

Kohtla-Järvel suletu koroona tõttu päästekomando

Möödunud nädalavahetusel osutus ühe Kohtla-Järve päästja koroonaviiruse test positiivseks. Komando suleti ja desinfitseeriti, teatas päästeamet. Kõiki nakatunuga kokku puutunud päästeteenistujaid testiti ning kõigi tulemused osutusid negatiivseks.

„Võtame iga sellist juhtumit väga tõsiselt ning nakkuse või ka nakkuskahtluse korral käivitub kohe tegutsemise ahel, et viiruse levik asutusesiseselt peatada,“ ütles Päästeameti Ida päästekeskuse juhi ülesandeid täitev Marti Siim. „Kindel on aga see, et päästeteenus regioonis on tagatud ning elanike ohutus koos sellega,“ lisas Siim.

Kohtla-Järve komando on suletud kuni kordustesti tulemuste selgumiseni järgmisel nädalal. Piirkonda katab seni üks Jõhvi komando päästemeeskondadest, kes reageerib Kohtla-Järvelt. Lähim keemiapääste võimekusega päästekomando asub Sillamäel.