Maksu- ja tolliamet sulges koroonaviiruse tõttu Paide büroo

Nimelt tuvastati Paide teenindusbüroo töötajail koroonaviirus. Büroo jääb suletuks nädalaks ning avatakse uuesti 30. novembril.

Ühtlasi edastab MTA terviseametile kõikide isikute kontaktandmed, kes võisid töötajaga teenindusbüroos kokku puutuda. Terviseamet saadab nendele isikutele infokirja juhistega, kuidas edasi toimida.

"Koroonaviiruse levik on kahjuks mõjutanud ka MTA teenindusbüroode tööd. Teeme kõik, et haiguse edasist levikut takistada ning palume seetõttu klientide mõistvat suhtumist," ütles MTA klienditeeninduse valdkonnajuht Heli Kullamaa. "Enne teenindusbüroosse tulekut palume vaadata MTA kodulehelt või sotsiaalmeedia kanalist, kas büroo on avatud. Samuti saab küsimustega pöörduda alati MTA infotelefonile," lisas ta.

Kullamaa palus kõikidel inimestel haiguskahtluse või haigusnähtude ilmnemisel MTA büroosid mitte külastada. Teenindusbüroodes kehtib 2+2 reegel, mille järgi tohib teenindussaalis olla kliente vastavalt teenindajate arvule ning saalis on kohustuslik kanda kaitsemaski. Teenindussaalide lettidele on paigutatud kaitsesirmid ning kliendid peavad käsi desinfitseerima.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

