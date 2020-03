Makskem tarbimise eest õiglast hinda: meediaettevõtete liit kutsub kodanikke üles ajakirjandust toetama

Eesti Meediaettevõtete Liit kutsub keerulisel perioodil rahvast panustama kvaliteetse ajakirjanduse ülalpidamisse - põhiline sissetulekuallikas reklaamiandjate näol on kadumas, ent maailmas toimuv vajab endiselt kvaliteetses vormis kajastamist.

Pöördumine täismahus järgmisel kujul:

Eelmine nädal väljendas Eesti rahva tõelist usaldust Eesti ajakirjanduse vastu. Saame öelda, et kriisipäevadel on käinud sõltumatuid Eesti ajakirjandusväljaandeid lugemas praktiliselt kõik täiskasvanud eestlased. See on enneolematu usaldus ja tunnustus.

Kvaliteetse ajakirjanduse loodud maailmatunnetuseta on tulevik tume, väljaannete hea sisu laiendab silmaringi ja aitab kursis olla päris probleemide ja uudistega. Kel on soov elada tähenduslikku elu, siis tänapäeval käib sellega vältimatult kaasas meelepärane valik tasulist meediat.

” Ajakirjanduse kõrget taset hoiab Eestis 1000 töötajat. Nad informeerivad meie lugejaid ühtlasi kiirelt ja võimalikult täpselt.

Saatuse irooniana on viimastel päevadel Eesti ajakirjandusväljaannete vajalikkust näitab lugejate arv ning reklaamiturg liikunud täiesti vastupidises suunas. Kui lugejad püsivad päevast päeva meie juures, siis reklaamiandjad mõtlevad ja lahkuvad. Murest, teadmatusest, alalhoidlikkusest.

Ajakirjanduse kõrget taset hoiab Eestis 1000 töötajat. Nad informeerivad meie lugejaid ühtlasi kiirelt ja võimalikult täpselt. Meediajuhid koostöös valitsusega annavad praegu endast kõik, et meie töötajad säilitaks töö ning lugejad, kuulajad ja vaatajad saaks olulist sisu edaspidigi. Aga see pole piisav, sest abivajajaid on palju.