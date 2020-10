Majanduskomisjon kiitis heaks turvavöö nõude lapsi vedavates ekskursioonibussides

Maakonnaliinidel, mille korraldajaks on riik läbi maanteeameti või ühistranspordikeskuste, on juba praegu nõutud, et sõitjaid sõidutatakse turvavöödega varustatud bussidega, sest riik teenuse tellijana nõuab seal vaid turvavöödega busse.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et laste vedu ilma turvavööta ei tohiks ka ilma seadusesse raiumata lubatav olla, kuid siiski osutub vajalikuks see juhuvedude puhul muudetavas seaduses ära märkida. "Seega, kui varem sätestati, et asulavälisel teel võib juhuveol alla 18-aastaseid lapsi vedada vastavalt istekohtade arvule ning seisvate laste vedu on keelatud, siis kahe lugemise vahel täienes eelnõu ka märkusega, et istekohad peavad olema turvavööga varustatud," sõnas Sester.

Sellele puudusele senises seaduses ja selle muutmise eelnõus juhtis Sesteri sõnul tähelepanu Õiguskantsler, kes sai lapsevanematelt kaebusi, et lapsi sõidutatakse ekskursioonidele ja kooli ebaturvaliste bussidega.

Majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva lisas, et kehtivate seaduste järgi ei pea kõikides bussides turvavöösid olema. Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad turvavööd olema kõigis uutes vastava kategooria ja klassi bussides, vanade busside kohta see nõue tagasiulatuvalt ei kehti. "Laste ohutusel ei saa aga kompromisse teha ja nii otsustasime istungil turvavöö nõude lisamise ekskursiooni- ja tellimusvedudel heaks kiita," märkis Kõva.

Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga luuakse ka elektritõukerataste ja muude kergete elektrisõidukite kasutamise turvalisuse ning liiklejate ohutuse huvides asjakohased liiklusreeglid ja nõuded selliste sõidukite kasutamisel. Kasutusele võetakse uus sõidukite kategooria – kergliikur, mis hõlmab erinevaid ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuvaid sõidukeid, näiteks elektrilised tõukerattad, elektrirulad, tasakaaluliikurid ja muud taolised istekohata sõidukid.

Eelnõu on teisel lugemisel 21. oktoobril