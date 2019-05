Mainor muudab välistudengitele eesti keele õppe kohustuslikuks

"Mainoris on ingliskeelses õppes eesti keele õpe alati kohustuslik olnud, mis on kahjuks Eesti kõrghariduses erandlik. Kuna riiklikes ülikoolides maksavad välismaalaste õppe kinni Eesti maksumaksjad, siis on väga oluline, et ka need tudengid õpiksid eesti keelt. Praegu on avalik-õiguslike ülikoolide keeleõppeprogramm ja lubadused liiga lahjad ja muudavad tegelikku olukorda vähe,” kutsus Oad ka teisi kõrgkoole üles kohustuslikku eesti keelt õppekavadesse sisse viima.