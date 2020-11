Mailis Repsi sohver ajab ministri eraasju: käib poes, viib lapsi kooli-lasteaeda. Tööks mõeldud bussiga käis minister aga pikal puhkusereisil

Õhtulehe ajakirjanduslik vaatlus viimase kuu jooksul näitas, et minister on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga.

Mailis Reps selgitab, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline. „Kui ma kell viis ise selle tiiru teen, siis see võtab aega poolteist tundi,“ põhjendab minister, miks teeb seda ministeeriumi autojuht oma tööajast.

Artikli ilmumise järel avaldas Keskerakondlasest haridusminister ühismeedias emotsionaalse postituse, kus teatas, et Õhtulehe ajakirjanikud ei oleks tohtinud tema autojuhi tegemisi jälgida.

"Ma olen väga tänulik oma autojuhile, kes on olukorda mõistnud ja ühitanud neid käike, et mul oleks võimalik ministrina tõhusamalt tööd teha," kirjutab Reps postituses.

Ühtalsi nähtub, et Õhtulehega vesteldes on ta öelnud asju, mis ei vasta tõele - näiteks väitis Reps, et pole käinud ministeeriumi bussiga puhkusereisil Horvaatias. Ühismeediapostiuses tunnistab minister, et siiski kasutas ta ka puhkusereisi tarbeks rahva raha eest ministeeriumi tarbeks ostetud sõidukit.

Repsi tegevusega võrreldavad teod on olnud taunitavad juba 1990. aastate alguses. Näiteks sai toonane siseministeeriumi kantsler Jaan Toots - samuti nüüdne keskerakondlane - ametist priiks, kui selgus, et lasi politsei vaneminspektoril oma peret sõidutada.

1997. aastal sai avalikuks, et Toots on kasutanud liikluspolitseile kuuluvat masinat Peugeot 205 oma naise Kersti ja laste, tütre Kerli, poegade Erhardi ja Rihardi sõidutamiseks. Ja autot juhtis liikluspolitsei vaneminspektor, kellele Toots korraldas igakuise 3900-kroonise lisaraha maksmise – seda riigi kulul. Toots ise on meedias lühidalt kommenteerinud, et lasi nooremat poega viia Tabasalust kooli ja koju.

