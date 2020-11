Mailis Repsi lapsed liiguvad pidevalt ministeeriumi autoga. Autojuht toob noorimad isegi lasteaiast ära

Õhtulehe ajakirjanduslik vaatlus viimase kuu jooksul näitas, et minister on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga.

Mailis Reps selgitab, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline. „Kui ma kell viis ise selle tiiru teen, siis see võtab aega poolteist tundi,“ põhjendab minister, miks teeb seda ministeeriumi autojuht oma tööajast.

