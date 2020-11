Mailis Repsi kõrgepalgaline nõunik on tema enda hõimlane

„Mailisel on üks nõunik – Ketly Tattar,“ teatas haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets möödunud neljapäeval telefonitorus Õhtulehele. Kantsler ei rääkinud tol hetkel silpigi teisest nõunikust Kristi Aulikust, kes saab juhtumisi Eesti ministrite nõunikest kõrgeimat palka ehk 3500 eurot.

Väidetavalt ongi Repsi nõunike üks osa tööst ministri lastega tegeleda. Haridusministeeriumi kommunikatsioonijuht ei olnud nõus näost näkku või telefonitsi nõunikest ajakirjanikuga kõneleda, vastatakse vaid meilitsi ning osa küsimustest jääbki tähelepanuta.

Õhtuleht avaldas eile loo sellest, kuidas Mailis Repsi autojuht ajab ministri eraasju. Viimase kuu jooksul tehtud ajakirjanduslik vaatlus näitas, et minister on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi vedada. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga. Mailis Reps selgitas, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline.

Justiitsministeeriumi hallatav veebilehekülg korruptsioon.ee. Ametiseisundi kuritarvitamisest rääkivas alajaotuses kirjeldatakse enam-vähem täpselt seda, mis ülesanneteks Reps autojuhti kasutab:

"Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule. Sellise kuritarvituse näiteks on ametiauto kasutamine isiklikeks vajadusteks või, seda enam, kõrvalise tulu teenimiseks; samuti oma alluva kasutamine isiklike asjade ajamiseks jms."