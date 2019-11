Mailis Repsi hinnangul ületas maaeluministeeriumi kantsler oma volitusi

Reps rääkis, et kriminaalmenetluste, kaitsepolitsei juurdluste või muu taolise puhul räägib ametnik faktidest, kuid muudel juhtudel on välja kujunenud tava teatud asju eriti poliitilistes küsimustes mitte kommenteerida.

Reps mõistis eriti selgelt hukka selle, kuidas kantsler Lemetti saatis meediale ministeeriumisisese kirjavahetuse, et lükata ümber maaeluminister Mart Järviku väiteid. „Minu meelest ei olnud see õige valik ja ma oleksin ametnikuna teinud teise otsuse,” ütles ta.

Reps lisas, et tal endal on haridus- ja teadusministeeriumis samuti kõrgete ametnikega põhimõttelisi eriarvamusi, kuid ta ei mõista seda, mis toimus Järviku ümber.

Repsi kinnitusel on tavaline poliitiline praktika ka see, et koalitsioon hoiab kokku. Järviku küsimuses tuleb tema sõnul faktid selgeks teha ja alles siis tehakse järgmine otsus.