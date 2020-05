Mailis Reps: uus kooliaasta algab 1. septembril, augusti keskel võiksid õppetööga alustada selleks soovi avaldanud koolid

"Austatud haridusrahvas! Kinnitan Teile, et tarkusepäev ja kooliaasta algus on jätkuvalt 1. septembril. Täna on avalikku inforuumi jõudnud tõlgendus, justkui ootaksid ees muudatused kooliaasta alguse kuupäevas," sõnab Reps pöördumises.

"Üleriigilist suunist, et kõik läheksid 15. augustil kooli, kindlasti ei ole plaanis. Eriolukorra ajal suhtlesin aktiivselt lapsevanemate, õpetajate ja koolijuhtidega ning väga paljude muude teemade kõrval tuli jutuks ka küsimus, kas oleks võimalik alustada tänavu tegevustega koolis enne õppeaasta ametlikku algust. Liiatigi ei oleks see esmakordne praktika, selliseid erandeid on rakendatud ka varasematel aastatel – sellist võimalust põhikooli- ja gümnaasiumiseadus pakub," lisas ta.

"Kindlasti aga on tegu võimaluse, mitte kohustusega ning tänavusel erilisel aastal on selle võimaluse vastu rohkem huvi tuntud. Ilusat õppeaasta lõppu, abiturientidele edu eksamiteks! Samuti soovin kõigile kosutavat eesootavat suvevaheaega, et taas tavapäraselt 1. septembril uut kooliaastat alustada!" võtab Reps pöördumise kokku.

Kui kõik koolid oleksid pidanud õppetööd alustama 15. augustil, oleks see tähendanud õpetajate tööle naasmist 1. augustil. See oleks õpetajate puhkuse kahe nädala võrra lühemaks lõiganud, mis on vastuolus Töölepinguseadusega.