Mailis Reps: soovitusse kriisipiirkonnast naastes kaks nädalat kodus viibida tuleb suhtuda tõsiselt

„Tänan väga nii Kristiine gümnaasiumi õpetajaid ja juhtkonda kui kõiki teisi kooliperesid, kes on läbi mõelnud selle, kuidas vajadusel õppetöö ümber korraldada nii, et lapsed saaksid seda teha individuaalselt kodustes tingimustes,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Kooli kiire tegutsemine, kui selgus, et on vaja ajutiselt uksed sulgeda, andis täna kindlustunnet – suudame olla vajadusel väga operatiivsed,“ lisas ta ning meenutas, et praegu tegutsetakse otsustavalt, et riske võimalikult palju maandada.

Minister Reps rõhutas ka, et kriisipiirkonnast reisilt tulles kaks nädalat kodus olemise soovitusse tuleb suhtuda tõsiselt.

Täna tuvastati ühel Tallinna Kristiine gümnaasiumi õpilasel COVID-19 nakkus. Kuna laps on viibinud koolis, jäetakse vähemalt kaheks nädalaks ära õppetöö koolimajas ning korraldatakse põhjalik ruumide desinfitseerimine. Kool korraldab seni õppetööd mittestatsionaarselt.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

